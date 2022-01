L'ULiège va lancer un MOOC pour tout comprendre au réchauffement climatique

Depuis plusieurs années, les universités investissent dans les MOOCs (Massive Open Online Courses), des cours en ligne interactifs qui comprennent des vidéos, des forums et des exercices. Au vu de l'intérêt grandissant pour le climat, l'Université de Liège a décidé de dédier un MOOC (gratuit) aux questions climatiques, explique RTC.

"Au moment des marches pour le climat, nous avons souvent été contactés par les manifestants. On a eu tellement de questions qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de plus grand", nous raconte Sébastien Doutreloup, climatologue à l'ULiège et enseignant principal du Mooc. "A la base, le projet était destiné aux étudiants de secondaire ou de BAC1, mais on s'est dit que tout le monde pouvait y participer. Le grand public dans son ensemble est donc le bienvenu."

Que trouvera-t-on dans ce MOOC?

En résumé, ces cours en ligne permettront à tout un chacun d'apprendre les concepts-clés liés au climat, l'évolution et les conséquences du réchauffement climatique, mais encore beaucoup d'autres choses. "On va par exemple expliquer la différence entre la météo et le climat, comment on mesure le climat ou encore comment on le modélise", poursuit le climatologue. Le tout, de façon très pédagogique, sous forme de vidéos incluant des animations. "Nous ne démonterons pas spécifiquement les fake news au cours d'une vidéo, mais nous transformerons les arguments qui circulent beaucoup sur internet sous forme de questions auxquelles nous répondrons tout au long des cours."

Si le professeur intervient dans de nombreuses vidéos explicatives, des experts internationaux ont également été invités à participer. "Lorsqu'on parlera du Giec ou de la Cop, Valérie Masson-Delmotte (ndlr : membre du Giec) prendra la parole."

Ce Mocc est une première à plus d'un titre. "Nous avons créé dans le cadre du Mooc un outil inédit qui modélise la Terre en 3D afin de présenter la circulation atmosphérique générale", se réjouit Sébastien Doutreloup. "Auparavant, on utilisait deux plans en 2D pour présenter ce concept. C'est quelque chose qui pourra être réutilisé à l'avenir dans le cadre des cours dispensés aux étudiants."

-> Pour participer à ce Mooc gratuit, qui s'étend du 14 février au 4 avril, rendez-vous ici pour les inscriptions.