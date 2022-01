Il refuse de montrer son CST et balance une chaise dans la vitrine d'un café, à Dison

Jeudi, la patronne d’un café de la place du Marché, à Dison, a dû refuser un client qui ne voulait pas montrer son CST. De rage, celui-ci a lancé une chaise sur la vitrine.

Ce jeudi, vers 16 heures, l’atmosphère était tendue du côté de la place du Marché, à Dison. Un client d’un café, un Verviétois de 32 ans, a refusé de montrer son Covid Safe Ticket à la tenancière de l’établissement. Ne pouvant autoriser sa présence dans le bistrot, celle-ci lui prie alors de quitter les lieux,

Sous l’influence de la boisson et très énervé, l’intéressé est sorti et a empoigné une chaise de terrasse qui se trouvait à l’extérieur. Il l’a jetée dans la vitrine de l’établissement. Suite à ce jet de chaise, l’alarme hold-up de l’établissement s’est déclenchée.

"Les policiers de service intervention et quartier de la zone Vesdre ont effectivement constaté des dégâts dans le coin supérieur droit de la vitrine et ont rédigé un procès-verbal de leurs constatations, indique la police. L'auteur des dégradations sera finalement ramené chez lui et convoqué pour audition."