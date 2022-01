Une partie des enseignants de la Haute Ecole de la Province de Liège en grève

Pour la deuxième fois cette année académique, les enseignants du département des Sciences de la Motricité à la Haute Ecole de la Province de Liège seront en grève le lundi 17 janvier, a fait savoir vendredi par communiqué de presse la CGSP Enseignement. Le syndicat pointe cette fois encore un manque de moyens. Il dénonce "un sous-encadrement grave et structurel des étudiants, une charge de travail double, des conditions matérielles de travail pénibles et l'absence de solutions satisfaisantes".

Et d'expliquer: "Il est légitime de dénoncer un sous-encadrement important lorsque dans un département, 11% des ressources en personnel sont affectées à l'encadrement de 20% des étudiants. Et c'est d'autant plus interpellant qu'un étudiant inscrit en sciences de la motricité en vaut 1,5". Ce sous-encadrement, poursuit le syndicat, entraîne une surpopulation en classe ainsi qu'une surcharge de travail.

Certains locaux sont par ailleurs vétustes, comme le site d'Angleur, destiné à apporter une solution provisoire au manque de salles de classe pour les étudiants et les enseignants du Département des Sciences de la motricité et qui doit encore être équipé et chauffé convenablement. Quant au site du quai Kurth, sa chaudière est en panne.

Enfin, la répartition équitable des charges entre les membres du personnel n'aurait pas été discutée au sein de l'organe de concertation locale, "contrairement à ce qui est prévu dans le Décret relatif aux charges et emplois en Haute école", martèle encore la CGSP.

C'est pourquoi les enseignants demandent l'engagement d'un renfort de quatre équivalents temps plein pour le second quadrimestre, des salles de classe chauffées et équipées en suffisance sur un même site et le respect des dispositions légales en matière de concertation sociale.