Suite à la grève des enseignants à la HEPL, les étudiants auront le choix entre deux dates d'examens

En début de semaine, ce lundi plus précisément, des enseignants du département motricité de la Haute Ecole de la Province de Liège avaient fait grève dans le but de demander plus de moyens. Malheureusement, cette grève avait engendré l'annulation de l'examen prévu à cette date. Immédiatement, la direction avait assuré "qu'aucun étudiant ne serait lésé". Elle avait alors choisi de reporter l'examen prévu ce jour-là au 31 janvier prochain, afin de laisser les étudiants se repréparer tranquillement.

Malheureusement, comme l'explique Sudinfo, le 31 janvier tombe en plein dans la semaine blanche, c'est-à-dire la semaine de pause entre les examens et la reprise des cours. Cette nouvelle date n'arrange donc pas certains jeunes qui avaient déjà prévu des vacances. Alertée, la direction a opté pour une nouvelle solution : le choix entre deux dates d'examens. "Tous les étudiants concernés pourront choisir de présenter l'examen soit le 31 janvier, soit à la nouvelle date établie dans les deux semaines qui viennent", a-t-elle assuré.