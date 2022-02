HEC Liège obtient le BSIS Label

Pour la troisième fois consécutive, HEC Liège a obtenu le label Business school impact system (BSIS). Ce label récompense les écoles de commerces qui ont un impact positif sur leur environnement local et qui contribuent au développement de leur région. Une belle récompense et ce, d'autant plus que HEC Liège est l’unique Business School en Belgique à arborer actuellement ce label.

En octobre dernier, des parties prenantes de HEC Liège (professeurs, étudiants, diplômés, entreprises) avaient rencontré deux experts BSIS. Les échanges avaient permis de mettre en évidence de manière très pertinente et efficace l'impact de l'Ecole mais aussi le travail collectif réalisé par l'ensemble de la communauté HEC Liège. D'après les experts, "l'impact démontré sur la zone d'impact depuis la première évaluation BSIS en 2015 est exceptionnel en termes de portée et d'ambition. Cela témoigne de l'engagement de l'équipe de direction, du corps enseignants et du personnel que l'Ecole continue à faire des gains d'impact significatifs sur tous les indicateurs, malgré les défis d'une pandémie mondiale."

En effet, les principaux résultats de cette analyse étaient flatteur pour l'école liégeoise. Ainsi, les flux d'admission d'étudiants (attractivité maintenue pour les étudiants étrangers une mobilité internationale limitée en raison de la pandémie), le développement du portefeuille de programmes, l'entrée sur le marché du travail (95,7% des étudiants trouvent du travail dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme et 52,6% avant l'obtention de celui-ci) et une association d'anciens très impliquée montrent que l'impact éducatif de croît de manière significative non seulement dans la zone d'impact locale et régionale mais également au niveau international.

157 millions d'euros injectés dans l'économie de la région liégeoise

Selon l'étude, l'impact sur le développement des entreprises suit également une trajectoire de croissance. Environ 20% de l'engagement de l'Ecole auprès des entreprises concerne les PME (et ceci constitue un point d’ancrage fort dans le tissu de la région, en étant en outre un point de différenciation par rapport aux autres business schools belges), 50% les entreprises de taille moyenne et 10% les grandes entreprises. L'accent mis sur la création de nouvelles entreprises et les start-ups. Au travers d’activités spécifiques de nos programmes (stages, mémoires-projets, projets spécifiques) ou de filières particulières (MSMA, Intrapreneur, Entrepreneur), l’Ecole met à disposition des entreprises des ressources importantes qui représentent environ 400.000 heures de travail par an.

L’impact sociétal de l’Ecole continue d’être au premier plan de sa stratégie. La RSE, et les objectifs de développement durable de l’ONU, sont intégrés dans les programmes et la recherche. L’achèvement d’un nouveau site web dédié permettra à HEC Liège de communiquer son histoire sur l’impact sociétal à l’avenir : https://slab.hec.iliege.be/. Le VentureLab, le Smart City Institute et le nouveau campus HEC Liège qui sera inauguré en mai prochain, l’utilisation stratégique des réseaux sociaux, le dynamisme de l’Ecole dans l’organisation d’activités, participent grandement à l’amélioration de l'image de la région.

Enfin, l’impact financier global direct, indirect et induit de HEC Liège sur son territoire peut être évalué à près de 157 millions d'euros injectés dans l'économie de la région liégeoise ; cela représente augmentation significative de 10% depuis la dernière évaluation BSIS en 2018.