Un élu MR dénonce les "campagnes médiatiques indignes" de Bouchez et lui renvoie sa carte de parti

Ces lundi 7 et mardi 8 mars, le conseil communal aura du pain sur la planche à Liège avec les débats sur le budget communal 2022, toujours mis en souffrance par la dette des pensions.

Mais il y aura aussi du mouvement au sein de la majorité PS-MR. Outre le remplacement déjà annoncé de Pierre Stassart, échevin condamné, par Mehmet Aydogdu, qui sera nommé échevin de la Culture, c’est au sein du partenaire libéral qu’une nouvelle élue fera son apparition, en remplacement de Louis Maraite… une nouvelle conseillère qui n’est autre que l’actuelle présidente du MR de Liège-ville, à savoir Cécile Firket, avocate de formation, actuelle conseillère du CPAS et donc fraîchement élue présidente du MR à Liège.

Rupture avec… Georges-Louis Bouchez

L'ancien journaliste et porte-parole du CHU de Liège Louis Maraite l'avait annoncé en effet. Elu depuis octobre 2012, il a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière en devenant responsable de la communication de la Maison du Grand-Duc Henri de Luxembourg… Une fonction incompatible avec son mandat. Il sera donc en congé politique durant un an. Mais Louis Maraite en profite aussi pour, dit-il, "renvoyer ma carte de parti au président Bouchez". Comme il le précise, s'il reste attaché à la section liégeoise du MR, il veut par contre se "détacher des campagnes médiatiques indignes de mon Président du Parti. Je lui renvoie par courrier ma carte de membre, me mettant en sommeil le temps de jours meilleurs pour le libéralisme social". Dont acte…