Une opération "porte-à-porte" chez les sinistrés liégeois

Près de 8 mois après les inondations de juillet 2021, les familles sinistrées sont encore nombreuses à être dans des situations difficiles… sur le territoire de Liège, c'est dans les quartiers d'Angleur et de Chênée que ces réalités sont vécues. C'est la raison pour laquelle la Ville de Liège et son CPAS vont réaliser une vaste opération de porte-à-porte, financée par la Croix-Rouge, dès la semaine prochaine et ce, afin de "continuer à leur apporter toutes les aides possibles et afin de s'assurer qu'elles étaient bien informées des aides qui existent". À Chênée et Angleur, près de 5 000 foyers sont concernés.

L'opération débutera ce 15 mars et rencontrera plusieurs objectifs : "vérifier que les personnes sont bien informées des aides disponibles ; réaliser des démarches si elles le souhaitent et fournir les formulaires imprimés ; entamer certaines démarches aux procédures plus complexes si nécessaire".

Les agents effectueront un premier passage en journée, suivi d’un deuxième passage en soirée ou le samedi si les occupants sont absents. Un avis de passage avec un numéro de contact sera distribué si personne n’a répondu.

Les aides disponibles concernent notamment : le Fonds des calamités ; la prime Resa ; le statut de client protégé du CPAS ; un remboursement de facture de réception des installations de gaz/électricité ; une aide directe aux ménages sinistrés…

Centres d’aide administrative

Par ailleurs, les centres d’accueil de Kinkempois et de Chênée Ventaux se transformeront en centres d’aide administrative dès le 15 mars. Les citoyens sinistrés pourront s’y rendre pour déposer les documents nécessaires aux démarches ou poser leurs questions, comme cela était déjà le cas les dernières semaines. Une permanence s’y tiendra l’après-midi. Enfin, une réunion sur la question de l’aide alimentaire sera organisée dans les prochains jours.

Par ailleurs, les autorités se disent conscientes du fait que de nombreux sinistrés sont au milieu d’un chantier. De nouvelles réunions sont prévues la semaine prochaine afin de les aider au mieux.