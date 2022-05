Le Botanique-Louvrex en histoires

Sous l'Ancien Régime, le quartier Botanique-Louvrex se présentait comme "un ensemble de terrains voués à différentes cultures maraîchères, à des houblonnières, des arbres fruitiers avec quelques fermes mais surtout quelques anciennes propriétés seigneuriales ou autres couvents". Comme pour les Guillemins, à la Révolution, les différents établissements religieux seront mis en vente, rachetés par d'anciennes religieuses avant de passer dans des mains privées. "Ils firent alors l'objet de lotissements avec la création de plusieurs rues bien connues aujourd'hui : Darchis, des Augustins, Beeckman..."



C'est à la rencontre de l'histoire de ces rues que le président du Syndicat national des propriétaires et avocat au barreau de Liège Olivier Hamal convie le lecteur dans son nouvel ouvrage épais de 710 pages Botanique-Louvrex. Petites et grandes histoires. Un livre richement illustré de plans, de photographies, de publicités, et de collections privées. Farouchement épris de sa ville et de son histoire, il est l'auteur de plusieurs ouvrages patrimoniaux, dont 175 ans au Passage Lemonnier (2014), Le Mémorial interallié de Cointe à Liège (2014) et Place de Bronckart à Liège. Petites et grandes histoires (2018). Disponible en librairies et par commande à olivier.hamal@skynet.be, 35 euros.