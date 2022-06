Changement à la tête de Navetteurs.be

Grâce-Hollogne L'association de défense des droits des navetteurs, Navetteurs.be, a fait savoir ce mardi matin qu'elle changeait de "visage"… En effet, Gianni Tabbone, administrateur et porte-parole depuis plus de 20 ans, a décidé de mettre un terme à son mandat au sein de l'ASBL, en vue de relever de nouveaux défis. Ce retrait sera pris en acte lors de l'Assemblée Générale des membres de l'association le samedi 11 juin 2022. Un nouveau Conseil d'Administration sera également élu à cette date. "Après plus de 20 ans de travail intense dans l'information et la défense des usagers de la SNCB, l'heure est à présent venue pour moi de passer le flambeau et de relever d'autres défis extraprofessionnels notamment dans des projets plus locaux, fut avant tout pour moi une aventure humaine fantastique marquée par de nombreuses rencontres dans le secteur de la Mobilité et des Transports en Commun mais avant tout et surtout l'occasion de travailler en équipe avec des personnes motivées. Je souhaite pleine réussite à mes collègues dans la poursuite des activités de l'association", a commenté Gianni Tabbone.