Liège : deux policiers poursuivis dans le cadre de la vente d'une arme à feu Sarah Rasujew

Le parquet de Liège ne s'est pas opposé à des suspensions du prononcé pour deux policiers poursuivis devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir pour l'un déplacé une arme à feu de son domicile au commissariat et l'avoir vendue à un collègue sans attendre la régularisation de l'arme et pour l'autre pour l'avoir achetée et transportée sans que l'arme ne soit plus régularisée… Pour le parquet, des personnes qui exercent leur profession...