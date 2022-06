Ce passage pour piétons fait le buzz à Liège: voici les explications

Cette illustration (en haut) a circulé sur les réseaux ce vendredi et est, comme souvent dans ce genre de cas, devenue virale.

Sur les hauteurs de la Citadelle en effet, à la limite entre la rue des Glacis et de la rue Sainte-Walburge, on aperçoit un triple passage pour piétons… qui semble partir de nulle part pour arriver n’importe où. Précisément, c’est un triple demi-passage qu’on distingue sur la photo puisque les bandes semblent littéralement se perdre au milieu de la route.

Mauvaise consigne ? Grossière erreur ? Rien de tout cela… En effet, si l’image a fait bien rire de nombreux internautes, le travail réalisé ici est tout à fait conforme à ce qui avait été commandé. Mieux : il s’agit d’un passage particulièrement sécuritaire, adapté à la traversée de ce type de voirie plus large. Explications avec Roland Léonard, échevin des Travaux à Liège.

Îlot refuge

"Cette zone est concernée par les chantiers des routes de l'Emploi, il s'agit ici de la liaison vers l'hôpital de la Citadelle. Et pour être tout à fait précis, la rue dont nous parlons est toujours fermée", explique l'échevin. "Quant au passage pour piétons, il est en fait conçu avec ce qu'on appelle un 'îlot refuge', qui se situera au milieu de la traversée avec un revêtement adapté. Il s'agit d'un dispositif utilisé pour la sécurité des piétons, lorsque des traversées sont fort larges".

L’îlot représente en effet une halte au milieu de la large voirie, permettant d’aider les usagers faibles qui seraient trop lents alors que le flux des voitures est important ; une zone de "repos" qui sera donc piétonne, entourée de barrières et où convergent les fameux passages peints. Point d’impasse sur le passage.

©D.R.

"Quant aux travaux, je peux d'ailleurs préciser que ce chantier s'achève dans la partie supérieure entre les rues de Vottem et des Tawes. En août, on pourra entamer la reconstruction de la chaussée et mettre un point final, vers octobre-novembre, aux travaux dans ce quartier".