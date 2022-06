Oupeye: un jeune homme porté disparu à la suite d'une baignade dans le canal Albert

Samedi vers 19 h 30, la police de la Basse-Meuse et les pompiers ont été appelés à intervenir aux abords du canal Albert, à hauteur de Vivegnis. Une dame venait de signaler la disparition de son fils... alors qu'ils se trouvaient dans l'eau, à hauteur de la rampe du pont de Vivegnis...

Vu les circonstances décrites, les plongeurs se sont rendus sur place et le magistrat de garde au parquet de Liège a été informé des faits. Selon celui-ci, le jeune homme aurait, à un moment donné, signalé à sa maman que le courant était fort et qu'il valait mieux faire demi-tour... Celle-ci s'est exécutée puis, toujours selon le magistrat, elle s'est retournée vers son fils mais, à ce moment-là, elle ne l'a plus aperçu.

Les recherches menées par les plongeurs n'ont pas permis de retrouver le jeune homme, un Liégeois âgé de 27 ans.

Dimanche en fin de matinée, le parquet de Liège signalait que le jeune homme était toujours porté disparu et que c'est désormais la cellule "personnes disparues" de la police judiciaire qui avait pris le relais.