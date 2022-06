Pas de train entre Liège-Guillemins et Herstal durant tout l’été…

La circulation des trains sera une nouvelle fois perturbée cet été, sur la ligne 34 qui relie Hasselt et Liège. D'importants travaux seront en effet menés a indiqué ce jeudi la SNCB, "ils sont nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation des trains".

Du samedi 2 au 10 juillet, Infrabel procédera au renouvellement de l’infrastructure : en raison de ces travaux, aucun train ne pourra circuler entre Hasselt, Tongres et Liers. Et du lundi 11 juillet au lundi 29 août, Infrabel poursuivra ses travaux de rénovation des différentes voies, ponts et tunnels situés entre Liège-Guillemins et Herstal. Dès lors, aucun train ne circulera durant les deux mois d’été sur la ligne, entre Liège-Guillemins et Herstal… ligne qui passe, pour rappel, par les gares de Liège-Carré (Jonfosse) et Liège-Saint-Lambert (Palais).

"Afin de permettre aux voyageurs de continuer à voyager entre Hasselt, Tongres et Liers, la SNCB a mis en place un service de bus de remplacement. Pour que les voyageurs puissent continuer à se déplacer entre Liège-Guillemins et Herstal, la SNCB a adapté son plan de transport et les voyageurs pourront prendre certains bus TEC entre Liège-Guillemins et Herstal", a précisé la SNCB. "Ces derniers peuvent utiliser les bus de remplacement ou les bus TEC sur présentation de leur titre de transport SNCB : tout comme dans le train, des contrôles des tickets peuvent avoir lieu dans les bus".

Dernier été

Concrètement, ce chantier clôturera une série de travaux réalisés durant l’été et ce, depuis 2019. Globalement, sur ce tronçon de 10 km (Liège-Herstal), les travaux auront permis un renouvellement du ballast (assurant la stabilité de la voie) dans le centre de Liège ainsi que dans le périmètre de la gare de Milmort. Plusieurs passages à niveau ainsi que les tunnels "Saint-Martin" et "sous Pierreuse" auront également fait l’objet d’un entretien approfondi. Enfin les installations électriques, dont les câbles caténaires qui fournissent l’énergie aux trains, auront été renouvelées dans la gare de Liège-Saint-Lambert ainsi qu’entre la rue Vivegnis et la gare de Liers. Concernant Infrabel, les travaux seront bel et bien terminés le 29 août 2022.