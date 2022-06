Le violeur d'une étudiante condamné à six ans de prison

Une jeune étudiante française, qui habitait le même immeuble que le prévenu, avait été suivie dans la rue et abordée de manière grossière et brutale.

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné mercredi un Liégeois âgé de 40 ans à une peine de six ans de prison pour avoir commis le viol d'une étudiante française. Le tribunal a assorti cette décision d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de cinq ans en raison du risque de récidive du prévenu.

Les faits s'étaient déroulés le 11 janvier 2020 vers 2h du matin à Liège. Une jeune étudiante française, qui habitait le même immeuble que le prévenu, avait été suivie dans la rue et abordée de manière grossière et brutale. Le prévenu avait fait mine de lui demander du feu avant de la coincer dans l'entrée d'un immeuble et de lui imposer un viol et des faits d'attentat à la pudeur.

Confronté aux analyses génétiques, avec la présence de son sperme sur la victime, le prévenu avait avoué les faits.

Le parquet avait requis une peine de sept ans de prison en raison de l'état de récidive légale du prévenu. Le tribunal l'a finalement condamné à une peine de six ans de prison. Mais, en raison de l'état de récidive du prévenu, de son impulsivité, de son égocentrisme et du risque important de récidive, le juge a assorti la sanction d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de cinq ans.