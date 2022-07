Des étudiants liégeois ont terminé à la sixième place du Shell Eco-marathon

"Avec ce résultat, l'équipe EcoMOTION de la HEPL conserve son classement de 2019, année de sa dernière participation. Un très beau résultat compte tenu des embuches auxquelles elle a dû faire face. En amont du départ, elle avait dû remettre en état son véhicule endommagé lors des inondations de juillet 2021", a souligné Muriel Brodure-Willain, députée provinciale en charge de l'enseignement, de la formation et de la transition numérique.

Le Shell Eco-marathon est un challenge rassemblant chaque année des étudiants issus d'écoles secondaires, hautes écoles et universités européennes qui développent des véhicules prototypes visant une performance énergétique optimale.

Pour cette 10e participation, le prototype EcoMOTION, composé d'une coque sandwich en mousse et fibre de carbone, d'éléments mécaniques principalement en aluminium et titane, pesant 29 kilogrammes et mesurant 2,88 mètres, a parcouru 1.218 km avec un litre de bioéthanol.

Le projet EcoMOTION a fédéré une petite quinzaine d'étudiants du Bachelier en Électromécanique (2e et 3e années) et du Master en Sciences de l'ingénieur industriel. Encadrés par leurs enseignants, ils ont consacré en moyenne une soixantaine d'heures au projet.

L'équipe française "Microjoule - La Joliverie" du Lycée Saint-Joseph La Joliverie a remporté cette édition après avoir parcouru 2.624 km.