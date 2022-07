Une dame de 37 ans découverte morte à Spa: son corps présente des traces de coup de couteau

Un tragique fait ébranle la ville de Spa ce lundi 11 juillet: une dame née en 1985 a été retrouvée morte à son domicile, situé sur l’avenue Reine Astrid.

"La police a été requise à 4h ce lundi matin, par le compagnon de la victime qui a retrouvé madame inerte. Elle présentait une trace pouvant provenir d'un coup de couteau" , indique Françoise Zegels, pour le parquet de Verviers.

La dame est présentée par des confrères comme mère de famille, "mais je préfère à ce stade ne pas donner d'autres informations" , freine la procureure de division faisant fonction.

Les devoirs d'enquête sont en cours, ils doivent permettre d'élucider de nombreuses zones d'ombre. L'une d'elle? Le nombre de coups de couteau. "L'instruction est en cours et l'autopsie va se dérouler demain, ce mardi 12 juillet. Le médecin légiste est descendu sur place. Elle permettra de connaître l'origine du décès. Il nous faut notamment savoir s'il résulte d'un acte extérieur ou non." Car si le décès est suspect, la thèse du suicide ne peut à ce stade être ignorée. Le compagnon de la victime est d'ailleurs entendu par la police "sur les circonstances de la découverte" de la Spadoise. Il n'est, ce lundi après-midi, pas considéré comme suspect et les suites de l'enquête permettront de déterminer son rôle dans ce dramatique fait divers.

Les résultats de l’autopsie pourraient prendre quelques heures, et les éléments complémentaires vont venir petit à petit composer ce funeste puzzle.