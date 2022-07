Sept membres d'une famille, dont trois Liégeois, perdent la vie au Maroc

Sept membres d'une même famille, dont trois enfants originaire d'Ans, en province de Liège, ont perdu la vie vendredi au Maroc, rapportent La Meuse et L'Avenir samedi.

La famille liégeoise en vacances au Maroc était partie, avec cousins, oncles et tantes, en excursion dans l'oasis de Fint, au sud du pays, à quelque 130 kilomètres de Marrakech. Sur place, l'un des cousins s'est noyé mortellement pour une raison encore indéterminée.

L'un des véhicules du convoi qui ramenait le corps et la famille déjà endeuillée est ensuite sorti de la route. Six des sept occupants du véhicule, trois des quatre enfants ansois, deux neveux et une tante, ont perdu la vie dans l'accident.

L'un des enfants était membre du RFC Liège. Le club de football a annoncé sur la page Facebook que les joueurs porteront ce samedi lors du match amical contre Tubize un brassard noir en signe de deuil et de soutien. "Une tragédie absolue et une douleur intense qu'aucun mot ne pourrait venir apaiser...", écrit le club.