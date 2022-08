Un homme privé de liberté car il menaçait de "tirer sur tout le monde" chez AB Inbev à Jupille

Ces menaces ont été proférées alors que son contrat de travail n'a pas été renouvelé ou a été interrompu, a communiqué la justice liégeoise. Son dossier a été placé à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre. L'homme avait pris contact avec un ancien collègue, lui expliquant qu'il avait l'intention de se présenter un jour à la brasserie pour régler ses comptes et "tirer sur tout le monde". Son interlocuteur a alors prévenu la société Securitas, en charge de la sécurité sur le site, pour l'informer du danger. Le suspect avait également contacté une autre personne travaillant dans l'entreprise, lui recommandant de prendre congé car il allait se passer quelque chose de grave durant la semaine et précisant qu'il "n'avait rien à perdre". Securitas a ensuite contacté les services de police qui ont estimé la menace sérieuse. Une perquisition a été effectuée à son domicile et l'auteur des faits a été interpellé. Aucune arme n'a toutefois été retrouvée sur les lieux. Déjà condamné pour des faits de menace verbale en 2019, il a été déféré lundi au parquet de Liège et son dossier a été mis à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt.