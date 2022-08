Fresh Lapeufra nommé citoyen d'honneur de la ville de Liège: "Ce titre est le plus beau cadeau que j’aurais pu recevoir"

Décidément, on arrête plus Fresh Lapeufra. Récent vainqueur de la compétition "Nouvelle Ecole" sur Netflix, le rappeur belge a été couronné citoyen d'honneur de la ville de Liège. Issu de la cité ardente, le rappeur s'est dit honoré d'avoir reçu cette distinction. "Cet été je ne pourrais jamais l'oublier. La semaine passée la ville de Liège, ville dans laquelle je suis née et ai vécu depuis toujours m'a remis cette récompense 'citoyen d'honneur'", commence-t-il. "Ce titre est, je pense, le plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir car il reflète clairement mes objectifs. Devenir un modèle de réussite et rendre fier toute une ville et un pays. Ce sont des choses qui sont graves importantes pour moi et ce n'est que le début. Je compte sur vous, mes belges, pour m'accompagner pendant ce long voyage !", a-t-il également expliqué.

Sur les images diffusées, on voit notamment le rappeur accompagné du bourgmestre de Liège, Willy Demeyer.

Depuis la diffusion de la série, tout a été très vite pour le Liégeois. Il a en effet gagné 100 000 euros grâce à sa victoire. Dans la foulée, il a sorti un EP 'Bientôt à l'abri' début juillet. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, 'Fresh' a également annoncé qu'il avait travaillé avec Niska, l'un des juges de "Nouvelle Ecole" pour un projet commun.