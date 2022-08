Course-poursuite à Liège... et tentative de meurtre

Nous l'évoquions ce jeudi, une course-poursuite s'est terminée ce mercredi soir dans l'enceinte de l'hôpital du Petit Bourgogne, à Cointe... ce vendredi matin, le conducteur du véhicule et son passager ont été déférés au parquet de Liège. Les faits sont qualifiés de tentative de meurtre.

Plus tôt dans la journée, ce mercredi (peu avant 15 h), un vol de véhicule avait en effet eu lieu au sein de la société de dépannage Bayards à Liège. Prévenue, la police s'était rapidement lancée sur la trace des voleurs et une course-poursuite s'était engagée dans les rues de Liège... pour s'achever dans l'enceinte de l'hôpital du Petit Bourgogne, dans la soirée.

En pénétrant dans l'hôpital et après avoir brûlé plusieurs feux rouges, avoir pris des voiries à contresens et brûlé quelques priorités, le conducteur avait fauché le vigile de l'hôpital... non content de la manoeuvre, il avait encore tenté de forcer le passage malgré la présence de la police, dont le peloton anti-banditisme.En tout, 8 PV ont été rédigés par les forces de l'ordre.

Finalement interceptés, les deux gaillards ont été privés de liberté afin d'être entendus par la justice, ce jeudi après-midi.

Le dossier a été placé à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt, le conducteur s'étant rendu coupable d'entrave méchante à la circulation et de tentative de meurtre. Âgé de 34 ans et en séjour illégal, l'homme est déjà connu des services de police. Le passager, âgé de 23 ans, est quant à lui connu pour des faits de vente de stupéfiants.

Quant au vigile, légèrement blessé, il s'en sort sans blessure grave. Il est sorti de l'hôpital avec quelques jours d'incapacité de travail.