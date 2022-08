Attaque de frelons au trail la Redoutable : cinq personnes hospitalisées

Les participants du trail de la Redoutable, qui était organisé ce 27 août à Aywaille (La Redoute) s'attendaient à affronter une rude épreuve ce samedi... mais il ne s'attendaient sans doute pas à rencontrer une "petite" difficulté supplémentaire : les frelons.

On le sait en effet, la météo de cet été est propice à une recrudescence de guêpes et autres moustiques. Mais les frelons sont aussi constatés en nombre et, ce samedi, lors du trail, de nombreux trailers ont été littéralement attaqués par des frelons.

Comme l'a expliqué à nos confrères de la RTBF le bourgmestre d'Aywaille, Thierry Carpentier, lui-même participant du trail, certains participants ont même dû être emmenés en urgence à l'hôpital.

"Plusieurs coureurs ont été attaqués par des frelons, à différents niveaux puisque plusieurs dizaines ont été piquées. Mais, malheureusement, cinq personnes ont dû être embarquées via le SMUR parce qu'elles réagissaient fortement suite aux piqûres et il était nécessaire qu'elles soient hospitalisées. Les organisateurs ont réagi assez rapidement en modifiant le parcours pour éviter que les incidents ne soient plus nombreux. A l'arrivée, un médecin était présent sur place avec le matériel nécessaire pour calmer la douleur pour les coureurs qui ont terminé la course malgré les différentes piqûres qu'ils ont subies."