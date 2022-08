La police en grève à l'aéroport de Liège: "C'est inconcevable de jouer à la roulette russe avec la sécurité des personnes"

Voir la police en grève n’est pas une chose fréquente. Tel est pourtant le cas à Liege Airport où la cinquantaine de membres de la police aéroportuaire qui y travaille a décidé de se croiser les bras.

En cause, une diminution de l'effectif décidée par l'autorité de la police fédérale en vue d'accomplir des économies. "En clair, deux nuits par semaine, les policiers au travail passeront de cinq à trois", peste Anthony Turra secrétaire permanent CSC Police.

Ce qui, selon les syndicats qui agissent en front commun, pose un problème de sécurité pour le personnel policier et pour les personnes qui travaillent sur le site aéroportuaire. "C'est un non-sens complet, continue le secrétaire permanent. Il y a des procédures qui prévoient l'intervention de 4 ou 5 policiers et ils ne seraient plus que trois. Prenons par exemple une situation telle que celle survenue à Charleroi lors de l'affaire Chovanec. Il faut au moins quatre personnes pour gérer la crise. On nous répond alors que nous devons faire appel à la police locale. Mais sur la zone de Grâce-Hollogne, il n'y a qu'une seule patrouille la nuit et elle a d'autres choses à faire…"

Réquisition

Bref, pour le front commun, il est inconcevable de mettre la sécurité en péril pour des économies de bout de chandelle. "Il suffit de dire qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillent sur le site et que des avions de passagers sont parfois déroutés, pour imaginer ce que cela peut provoquer le jour où un problème surgit et qu'il n'y a que trois policiers pour y faire face. L'autorité nous dit que ce sont les statistiques qui ont guidé son choix pour diminuer l'effectif deux nuits par semaine, mais je ne conçois pas que l'on puisse ainsi jouer à la roulette russe avec la sécurité des personnes. En plus nous avons été mis devant le fait accompli. Encore à l'heure actuelle, rien n'est prévu malgré le dépôt d'un préavis de grève et le mouvement de ce lundi."

"Ce qui est le plus étonnant, continue M. Turra, c’est que le nombre de cinq policiers a été fixé par l’Autorité voici plusieurs années. Alors, soit c’était le nombre qu’il fallait au vu des multiples missions, soit on a gaspillé l’argent du contribuable pendant des années."

Pour assurer la sécurité de l'aéroport, du personnel policier a été réquisitionné. "Ils en ont même réquisitionné plus que le nombre habituel et bien plus que celui qu'ils voudraient imposer…"