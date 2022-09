Liège: ouverture mercredi du procès de Chloé Stévenin accusée du meurtre de Thierry Vanderveck

Le procès débutera par la constitution du jury. Thierry Vanderveck (41 ans) avait été tué d'un coup de couteau porté dans le cœur le 10 décembre 2017 à Herstal. Chloé Stévenin lui avait porté ce coup de couteau lors d'une dispute.

Chloé Stévenin était âgée de 19 ans au moment des faits. Elle avait entretenu une liaison avec Thierry Vanderveck, âgé de 41 ans. L'individu était connu de la justice. Il avait été condamné en janvier 2007 à 25 ans de prison pour avoir commis un vol avec violences ayant causé la mort d'une personne sans intention de la donner ainsi qu'un meurtre sur une autre personne.

L'enquête avait révélé que Thierry Vanderveck avait été atteint d'un seul coup de couteau planté dans le cœur. Les faits s'étaient déroulés à l'étage d'une maison où résidait la mère de Chloé Stévenin. Thierry Vanderveck était parvenu à descendre les escaliers avant de mourir au rez-de-chaussée.

A l'arrivée de la police, Chloé Stévenin était encore porteuse d'un couteau ensanglanté. Elle avait donné plusieurs versions des faits, dont une selon laquelle Thierry Vanderveck s'était empalé sur un couteau lors d'une dispute. Elle avait aussi évoqué une version selon laquelle elle avait porté un coup de couteau pour se défendre.

Chloé Stévenin avait exposé qu'elle avait vécu avec Thierry Vanderveck mais qu'elle avait décidé de le quitter, car elle avait peur de lui en raison de sa personnalité tyrannique. Thierry Vanderveck aurait tenté de la convaincre de quitter la maison de sa mère pour qu'elle vive avec lui sur un bateau.

Les disputes entre Chloé Stévenin et Thierry Vanderveck auraient été fréquentes. Thierry Vanderveck aurait menacé Chloé Stévenin de la tuer si elle portait plainte. Vanderveck se serait comporté comme le compagnon et le protecteur de Chloé Stévenin, mais elle souhaitait mener sa vie à sa guise.

Chloé Stévenin est accusée du meurtre de Thierry Vanderveck. Elle sera défendue par Me Nathan Mallants et Me Adrien Croisier. L'avocat général Pascale Schils soutiendra l'accusation devant la cour d'assises présidée par Philippe Gorlé. Les intérêts des parties civiles seront défendus par Me Wilmotte, Me Lamy, Me Drion, Me Thône et Me Molders-Pierre. Le procès devrait durer 5 jours.

La première audience de ce mercredi à 14h00 sera consacrée à la constitution du jury. Les débats au fond débuteront le lundi 19 septembre à 09h00 par la lecture de l'acte d'accusation.