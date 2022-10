Liège : Opération commando pour le pouvoir d’achat !

Il fait nuit sur Liège ! Pourtant, malgré la pénombre provoquée par le maigre éclairage public, des hommes et des femmes verts s’agitent dans tous les sens. Des Martiens ? Pas du tout, mais plutôt des militants de la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien qui durant des heures ont placé des centaines d’affiches aux endroits stratégiques de la Cité ardente, mais aussi près de quelques zonings avoisinants.

Leur but : mobiliser pour la grande grève du 9 novembre prochain pour le pouvoir d’achat.

©JMC

"Nous en avons assez de ne plus pouvoir assurer une vie décente à nos enfants", fulmine Grégory, panneau à la main et prêt à le placer le long du boulevard d'Avroy. "Tout coûte de plus en plus cher et nos salaires ne suivent pas suffisamment. Même avec l'index, on va gagner quelques dizaines d'euros en plus alors que l'on nous en demande des centaines supplémentaires pour payer le gaz ou l'électricité".

Slogans évocateurs

L'opération se passe dans la bonne humeur. Quelques passants s'arrêtent voire interpellent les membres du commando. "C'est super ce que vous faites ! Il faut réagir. Le 9 novembre, on sera avec vous", clame ce passant qui se sent très concerné par les diverses augmentations. "C'est vrai, il n'y a pas que l'énergie ! Tout augmente, on ne s'en sort plus".

©JMC

L'installation des affiches se poursuit, toujours avec le sourire et surtout avec une bonne tasse de café emportée pour l'occasion. "Personnellement, j'ai placé des affiches dont les slogans étaient "Se chauffer ou se nourrir, pas question de devoir choisir !" . J'en avais aussi qui disaient "ils s'enrichissent, on s'appauvrit, ça suffit ! Il faut taxer fortement les superprofits". Cela me correspond bien et je pense que tout le monde à part les tout gros salaires se sentent concernés par ce qui se passe chez nous."

Mais il est tard, les afficches sont placées. À l’aube, de nouvelles équipes vont prendre le relais pour placer les calicots sur les ponts des entrées de Liège.

Le jour se lèvera alors et plus personne en Cité ardente ne pourra l’ignorer : Tout le monde sera en grève le 9 novembre.