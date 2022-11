Un "Carnaval des animaux" à l'OPRL

Le spectacle réunissant danseurs, acrobates et dix solistes de l’OPRL, est la première collaboration entre l’OPRL et Luc Petit.

Mondialement connu pour ses créations, le metteur en scène tournaisien Luc Petit s’approprie un monument de la musique classique : Le carnaval des animaux, formidable bestiaire composé par Camille Saint-Saëns en 1886 pour agrémenter le « Mardi gras » d’un ami violoncelliste. Dans un esprit d’art total, acrobates, danseurs et 10 solistes de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège entraînent le public dans un tourbillon d’images et de sonorités, un véritable défilé carnavalesque rythmé par les notes enchanteresses de Saint-Saëns.

Le Carnaval des animaux ©Les Nocturnales ­ ­

Durant 16 représentations (en après-midi et en soirée, du 25 février au 5 mars), la faune mise en musique par Saint-Saëns – son célébrissime « cygne », l’éléphant, ou encore les poissons de l’aquarium – est augmentée d’interludes musicaux du jeune compositeur belge Gwenaël Mario Grisi, au style flamboyant et cinématographique. Le comédien Bruno Coppens relie, avec toute sa créativité, les différentes aventures de cette fantaisie zoologique, tout comme il réfléchit sur la difficile condition des animaux aujourd’hui et la manière de les sauver.

­Un spectacle pour tous ­ ­­ ­

Mêlant arts circassiens, orchestre, projections vidéo et mises en lumière, ce spectacle pour tous, qui « marquera les esprits et les sens par son audace, sa créativité et sa fantaisie », est la première collaboration entre l’OPRL et Luc Petit. Metteur en scène bien connu du public, Luc Petit est un alchimiste des arts de la scène qui allie toutes les disciplines et les moyens techniques les plus innovants afin de présenter des atmosphères surprenantes. Il a notamment créé le Noël des Cathédrales, les Féeries de Beloeil et travaillé pour des artistes de renommée mondiale tels que Shakira, Jean-Michel Jarre, Jean-Paul Gauthier, Arturo Brachetti, Gérard Depardieu, Alicia Keys ou Katy Perry. Il a mis en scène la Disney Cinema Parade, le Qing Show (Chine) et de nombreux spectacles sur sites qui attirent chaque année des dizaines de milliers de spectateurs.