Un incendie mobilise une cinquantaine de pompiers à Grivegnée, plusieurs maisons évacuées

Selon les premières informations, le feu a démarré dans un grand hall pourvu d'une structure métallique. Il s'agit d'un atelier ancien situé au milieu d'habitations, ce qui complique l'intervention des pompiers de Liège.

Aux alentours de 22h00, une cinquantaine de pompiers étaient sur place. Le plan rouge a été déclenché.

Afin de faciliter l'accès au site en proie aux flammes, des engins de génie civil ont été requis, précise de son côté la police de Liège. "Préventivement, plusieurs maisons situées rue de la Tuilerie et jouxtant le site ont été évacuées et leurs occupants conduits vers le commissariat de Bois-de-Breux, situé non loin, le temps que l'incendie soit maîtrisé. Les rues de l'Espoir, de la Tuilerie et de la Mutualité sont fermées à la circulation pour faciliter le travail des pompiers."

Les dégâts sont seulement matériels, personne n'a été blessé, a rassuré la police, qui demande aux riverains de rester chez eux et de ne pas ouvrir leurs fenêtres le temps que le feu soit maîtrisé.