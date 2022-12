Liège lance une nouvelle version de son application “Liège en poche”

Une refonte a ainsi été imaginée en se basant sur l’avis d’utilisateurs, aux profils variés, afin d’identifier les forces et faiblesses et ainsi proposer des pistes d’améliorations. La nouvelle version mise au point entend répondre davantage aux besoins des utilisateurs.

”Cela a permis d’améliorer le prototype au niveau de son architecture, du graphisme, du vocabulaire utilisé…”, précise-t-on à la ville de Liège.

De nouveaux services

Contrairement à la première version qui n’était disponible que sur le Play Store et l’App Store, “Liège en poche” l’est toujours via ces stores mais est également un site web qui s’adapte à tous les appareils : PC, tablette, téléphone… Ainsi, si un utilisateur ne souhaite pas passer par les stores, il suffit de se rendre sur liege.enpoche.be pour accéder à cette application à partir de n’importe quel appareil.

Par ailleurs, les utilisateurs peuvent personnaliser leur application en fonction de leurs centres d’intérêt et ils disposent désormais de davantage de services, essentiellement de la Ville de Liège. “Comme les parcs à conteneurs mobiles, la collecte des déchets spéciaux, les îlots de fraîcheur, les vélos et les trottinettes en libre-service, les voitures partagées… Au total, plus d’une dizaine de nouvelles fonctionnalités sont apparues dans l’application”.

Certaines informations sont mises à jour en temps réel, comme les emplacements Shop&Drive, tandis que d’autres services de partenaires de la Ville y sont également proposés, comme les pharmacies de garde ou encore un portefeuille de cartes de fidélité.