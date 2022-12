Plusieurs centaines de personnes à Vottem pour soutenir les sans-papiers

Ce 24 décembre, comme chaque année depuis plus de 10 ans, un rassemblement à l'initiative du CRACPE (Collectif de Résistance Aux Centres Pour Etrangers) a eu lieu devant le centre fermé de Vottem (Liège) afin de dénoncer une fois de plus la politique migratoire belge que ces manifestants estiment "injuste". Ils étaient cette fois au moins 300 devant l'établissement entre 16h30 et 18h00 pour former une chaîne humaine. Les participants ont d'abord entonné des chants puis se sont reliés les uns aux autres par des rubans afin de former une chaîne humaine autour du centre.