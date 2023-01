Un client se masturbe en se faisant masser, des esthéticiennes wallonnes déposent plainte : "Ne restez pas dans le silence"

Dans un rayon de 50 km autour de Huy

L’homme d’une soixantaine d’années s’est déjà rendu dans plusieurs enseignes de la région de Huy, Havelange, Clavier, Nandrin et Marche-en-Famenne. Selon les témoignages, il opère toujours de la même façon. Il prend rendez-vous chez une professionnelle qui travaille généralement seule dans un rayon de 50 km autour de Huy pour un massage ou une pédicure. Il se déshabille ensuite complètement une fois arrivé dans la cabine de massage et se masturbe. D’autres femmes joignent également quelques commentaires et des témoignages sur le forum de discussion de l’Union des esthéticiennes de Belgique (UDEB).

Si Amélie, quant à elle, n’a pas connu la même mésaventure que d’autres collègues et que son amie Jessica, elle confie toutefois que ce client aux gestes déplacés l’a déjà contactée. "Il m’a téléphoné pour prendre rendez-vous mais je ne sais pas pourquoi, j’ai eu un pressentiment et j’ai préféré ne pas le recevoir, nous raconte-t-elle. Il y a 15 ans, j’avais déjà eu une expérience similaire. Donc depuis je suis très méfiante."

Du côté de la police, on ne communique aucune information pour le moment.

La Fédération belge de massage réagit: "Ce genre de situation reste très exceptionnel"

Le dossier n’est pas encore arrivé sur la table de la Fédération belge de massage. "Nous n’avons pas eu de retour concernant ce dossier mais c’est aussi notre rôle de défendre les intérêts des massothérapeutes et praticiens apparentés. Sur notre site internet, nous avons un onglet qui permet de déposer plainte. Que ce soit pour des clients ou des professionnels, explique Mario Blokken, président de l’ASBL. Lorsque nous recevons une plainte, nous prenons contact avec le SPF afin de faire avancer les choses au niveau de la justice."

La fédération vise ainsi au respect des règles – que ce soit dans un sens ou dans l’autre – et défend les praticiens lorsqu’ils se retrouvent dans des situations compliquées comme dans le cadre de ce dossier. Mais est-ce que ça arrive régulièrement, de telles plaintes ? "Non. Ce genre de situation reste très exceptionnel, assure Mario Blokken. Évidemment, nous ne sommes pas au courant de tout car nous opérons sur toute la Belgique. Mais la plupart du temps, il s’agit de plaintes pour des allergies aux huiles de massage. Le fait le plus grave que nous ayons s’est déroulé en Flandre il y a deux mois. Un massothérapeute a été condamné pour avoir secrètement filmé des clientes."