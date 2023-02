Pour rappel, avec celui-ci, Neo-Légia, le consortium qui développe le quartier Rives ardentes veut compléter la réalisation d’un îlot comprenant déjà une maison de repos et de soins, une résidence-services et une surface commerciale.

Mais pour créer un écoquartier de 1 325 logements tout en conservant des espaces publics de qualité, il faut prendre de la hauteur, sans quoi les immeubles mangeraient tout le site. C’est dans cet esprit que le permis introduit prévoit la construction d’un immeuble R + 15 (de 59 mètres de haut) abritant 84 logements.

52 réclamations

Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que cet immeuble ne satisfait pas les riverains et ce d’autant plus qu’il a changé de place par rapport au Master plan initial. C’est en tout cas ce qu’il ressort de l’enquête publique qui vient de se clôturer. En effet, la ville de Liège a reçu 52 réclamations. Les motifs mentionnés dans ces courriers sont relativement récurrents : des manquements dans la procédure de l’enquête publique elle-même, le gabarit de l’immeuble et la perte d’ensoleillement.

Pour bien comprendre les motivations des riverains, il faut se replonger dans l’historique du projet.

“En fait”, explique le collectif des riverains, “Lors de la présentation du projet, il a toujours été question d’un immeuble ‘’en fond de darse’’ de maximum Rez + 11 ou Rez + 12. Maintenant, on évoque une tour en Rez + 15, à front de la place Coronmeuse. Nous comprenons bien la nécessité du promoteur d’assurer la viabilité de l’ensemble du projet, et donc de ‘’construire en hauteur’’ pour pouvoir assurer le maintien de la surface de zone verte, essentiellement le parc Astrid. Ce que nous contestons, c’est d’une part la modification de la position de la tour par rapport au schéma proposé à l’origine, et d’autre part l’augmentation de sa hauteur : dans toutes les communications, présentations au public de l’ensemble du projet d’éco-quartier, il a toujours été annoncé un gabarit de rez + 11/rez + 12”.

En outre, selon les riverains, le déplacement de la tour ainsi que l’accroissement de sa hauteur déplacent tous les désagréments de luminosité (ombre) sur le bâti environnant préexistant, situé place Coronmeuse et non plus sur les bâtiments qui seraient construits.

Fonctionnaire délégué

Autrement dit, ce sont les habitants actuels qui auraient les problèmes et non les éventuels acquéreurs des nouvelles constructions. “Cela en est terminé du soleil du matin sur les quais Saint-Léonard, du soleil de midi sur la place Coronmeuse, ou du soir sur Herstal. Cela va immanquablement entraîner une moins-value qualitative et financière pour les propriétaires et occupants des immeubles riverains”.

“Ce n’est pas acceptable. Nous connaissons très bien le projet, pour avoir été dès 2009 avec plusieurs comités de quartier à l’origine des réflexions sur la mise en valeur de ce coin de Liège resté trop longtemps oublié des autorités de la ville. D’ailleurs nous encourageons globalement le projet Rives ardentes pour autant que le bâti existant (et donc aussi ses habitants) soit respecté, ce qui n’est pas le cas ici. Si un projet de construction de tour devait être accordé, celui-ci doit respecter l’environnement bâti existant et doit ainsi s’implanter plus au sud de la parcelle”.

Le dossier est actuellement entre les mains de l’administration liégeoise et sera transmis au collège communal qui devrait donner un avis lors de sa séance du 24 février ou du 3 mars. Une fois l’avis de la ville donné, il appartiendra au fonctionnaire délégué de la Région Wallonne de trancher.