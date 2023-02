Incendie au Prieuré d’Amay: l’origine est volontaire

Au lendemain de l’incendie ayant ravagé le Prieuré d’Amay, un expert et le labo de la police judiciaire fédérale sont venus localiser deux départs de feu et relever des traces exploitables pour expliquer l’origine du sinistre.

C’est un spectacle de désolation que le Prieuré d’Amay offrait, ce lundi, dans le centre d’Amay au lendemain de l’incendie. Ne restent que les murs porteurs. Entravées par des barrières et des avis d’interdiction d’accès, les deux entrées (place Joseph Ramoux et rue des Larrons) devaient dissuader toute tentative d’intrusion pour une question évidente de sécurité et de devoirs d’enquête qui allaient avoir lieu dans l’après-midi. «Ils ont été confiés à un expert en incendie indépendant requis par le procureur du roi et au laboratoire...