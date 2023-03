Attention aux arnaques Covid par téléphone : "Vous êtes déjà en retard Monsieur, c’est pour cette raison qu’on vous appelle"

Il s’agit certainement de l’escroquerie la plus fréquente et pourtant, il s’agit toujours de l’une des plus efficaces. Richard Lapierre a reçu un appel téléphonique concernant sa pension. Une arnaque qu’il a enregistrée pour dénoncer et sensibiliser d’autres personnes. "Bonjour Monsieur, c’est le service fédéral des pensions. Nous vous avons envoyé un courrier il y a deux semaines mais nous n’avons reçu aucune nouvelle de votre part. Vous ne l’avez pas reçu ?", questionne l’interlocutrice. Non, le Marchinois n’a rien reçu. Et c’est là que l’arnaque commence. "Alors je vous explique. Nous allons dédommager la majorité des citoyens qui ont été affectés par le Covid-19 avec une indemnité de 350 €." La dame lui demande alors s’il est bien vacciné et lui transmet un (faux) numéro de dossier ainsi que le nom de la responsable...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous