Une tentative de vol, deux dames écrasées et homme allongé sur l'autoroute : un drame s'est joué cette nuit en Wallonie

Les circonstances de cet accident sont désormais plus claires. C'est en realité un drame qui s'est joué cette nuit. La victime, un Eupenois âgé de 40 ans, aurait commis une tentative de meurtre à Eupen vers 22h30. "On le suspecte d’une tentative de meurtre sur deux dames qu’il a intentionnellement écrasées en voiture sur un chemin réservé à des piétons, la promenade à Eupen", indique Andrea Tilgenkamp, pour le parquet d'Eupen. Les deux femmes, nées entre 1970 et 1980, sont grièvement blessées. Ces trois Eupenois étaient voisins et habitaient dans le même immeuble à appartements. Ils n'ont pas de liens de parenté.

Le suspect a ensuite pris la fuite à pied. "On nous a avertis qu’il a trouvé la mort sur l’autoroute dans le cadre d’un accident entre un piéton et un camion. On suppose que c’est un suicide."

La raison de son acte reste à l'heure actuelle inconnue. Des devoirs d’enquête, des auditions, des expertises médico-légales et automobiles sont en cours. Les deux blessées n'ont pas encore pu être entendues au vu de leur état de santé.