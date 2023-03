Une folle course-poursuite dans les rues de Liège pour une plaque volée: il n'avait pas d'assurance, pas de contrôle technique et pas de permis !

Tout commence mercredi vers 16 h 30 lorsqu’une patrouille de police de la zone Secova remarque le manège suspect du passager d’une voiture arrêtée à en feu en phase rouge à Chaudfontaine. Le jeune homme qui n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité, l’a rapidement fait lorsqu’il a vu les policiers. Il n’en a pas fallu plus pour que les représentants des forces de l’ordre décident de “passer” la plaque au contrôle. Et là : patatras ! La plaque s’est avérée être radiée suite à un vol ou une perte. En outre, la plaque avant et celle apposée à l’arrière n’étaient pas les mêmes…

Une arme dans la voiture

Le temps du contrôle et le véhicule “suspect” est arrivé sur le quai Henri Borguet, à Chênée. C’est là que les policiers ont voulu interpeller le véhicule. Mais le conducteur ne l’a pas entendu de cette oreille. Ainsi, plutôt que de ralentir et stopper sa voiture, il a accéléré initiant de la sorte une course-poursuite avec la police.

Impossible ici de lister toutes les infractions de roulage, comme brûler des feux rouges ou emprunter des rues à contresens… Finalement, la voiture s’est retrouvée bloquée dans le trafic à hauteur d’un îlot du quai Mativa, les deux occupants étant interpellés.

Interrogé, le conducteur a expliqué avoir agi par peur. En effet, outre le fait que l’on a retrouvé une arme dans la voiture (une arme Airsoft), le véhicule était en défaut d’assurance, n’était pas en ordre de contrôle technique et portait donc une plaque “prêtée par un copain”. Le conducteur lui, n’avait pas de permis et conduisait sous l’emprise de drogue…

L’homme a été privé de liberté et déféré, jeudi matin au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.