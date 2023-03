Déborah Géradon a prêté serment comme nouvelle bourgmestre de Seraing

Un moment que n’ont pas voulu manquer amis, famille, mais aussi militants et ministres socialistes qui se sont déplacés en nombre pour l’occasion. Citons notamment la présence du ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles Frédéric Daerden, les ministres wallons Christophe Collignon et Christie Morreale, mais aussi le bourgmestre de la Ville de Mons Nicolas Martin.

Il faut dire que cette prestation a son importance, tant pour la Sérésienne de 36 ans qui fut Présidente des jeunes socialistes à ses débuts, échevine de l’Aménagement du territoire dès 2012, et députée de juillet 2014 à décembre 2018. Un moment exceptionnel aussi pour la Ville de Seraing qui voit pour la première fois une femme ceindre l’écharpe mayorale, et avec elle, d’aucuns l’espèrent, l’arrivée d’une nouvelle ère en Cité du fer, longtemps dirigée par le père, puis le fils Mathot.

”Je suis fière d’être la première femme à endosser ce rôle”

”Je suis fière d’être la première femme à endosser ce rôle. Fière d’être celle qui aura désormais le premier rôle politique de notre Ville. Si la fierté m’anime aujourd’hui, elle n’en demeure pas moins accompagnée d’un autre sentiment, celui de la responsabilité”, a débuté la nouvelle bourgmestre lors de son discours. “Il faudra continuer le grand chantier de la réhabilitation des friches industrielles de notre territoire. […] Il faudra prendre soin de notre Ville. Trop nombreux sont les citoyens qui se plaignent des dépôts clandestins, des crasses qui salissent notre belle nature et nous empêchent de profiter pleinement de notre Ville. […] Il faudra continuer à prendre soin des Sérésiens”, des infrastructures (hôpital, maisons de repos…) dont ils profitent ou de la sécurité dans les quartiers.

Et d’appuyer sur les forces de la Ville. “Seraing a retrouvé les emplois d’avant fermeture des outils sidérurgiques. L’emploi industriel reste vigoureux à Seraing, il s’amplifie dans les nouvelles technologies grâce à des entreprises structurantes comme John Cockerill (650 emplois à Seraing) ou au parc scientifique, côté Seraing c’est plus de 800 emplois”. Enfin, “l’histoire des Sérésiens est une histoire de lutte. La lutte dans la guerre, la lutte contre le désert économique du déclin de la sidérurgie, la lutte contre les inégalités et la lutte contre le racisme. Seraing a tout vu mais Seraing a tout surmonté. Seraing a su faire de ses faiblesses, une force. Seraing c’est la ville résiliente par excellence. Je suis fière de devenir bourgmestre d’une ville, d’une population qui a bravé tant de difficultés et qui a les ressources, j’en suis certaine, d’affronter les défis de l’avenir”. Et d’appeler ses collègues à retrousser leurs manches au profit des Sérésiens, “ils le méritent”, a conclu la nouvelle bourgmestre sous une salve d’applaudissements.

Un mandat d’échevin devenu vacant, un projet d’avenant au pacte de majorité arrêtant la nouvelle composition du collège a été adopté par les élus. Ainsi, le conseiller communal et ancien syndicaliste d’ArcelorMittal Robert Rouzeeuw a prêté serment en qualité de septième échevin de la Ville de Seraing.

Enfin, suite à la démission de Jean-Louis Delmotte, c’est le premier suppléant en ordre utile sur la liste PS lors des élections de 2018, Christophe Holzemann, qui devient nouveau conseiller communal PS à Seraing. Il a prêté serment entre les mains du Président du conseil communal.