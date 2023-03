La première rue, qui traversera la zone occupée par l’ancien Haut-Fourneau 6 sur le site d’Arcelor et rejoindra la N90, sera nommée “rue de la Métallurgie”. La seconde, qui débutera après le giratoire formé par les rues de Boncelles, des Six-Bonniers et la N63 avant de se poursuivre jusqu’au-dessous du Pont d’Ougrée entre une partie des Ateliers Centraux et du hall à locomotive, s’appellera “rue de la Cokerie”.

Enfin, la passerelle, qui sera aménagée dans la halle principale des Ateliers Centraux dont elle surplombera l’entrée, traversera la rue Nicolay, passera au-dessus du chemin de fer pour arriver devant le parc de Trasenster, portera le nom de Gaston Onkelinx. “La structure métallique est en cours de montage”, précise Eriges. “La fin des travaux est prévue avant la fin de cette année”.

”Fortement déconseillé”

C’est en séance du 10 juin 2022 que le collège avait émis le souhait de donner le nom de “Gaston Onkelinx” à la nouvelle passerelle. La Commission royale de toponymie et de dialectologie avait alors attiré l’attention du collège du fait que le nom d’une voirie sur l’entité sérésienne porte déjà ce nom et que “tout doublon sur la même commune est fortement déconseillé”, notamment afin d’éviter toute confusion pour les services de secours, la responsabilité de l’autorité étant potentiellement engagée si un retard dommageable des secours devait en résulter. Néanmoins, en séance du 28 novembre, le collège retenait les noms choisis, au motif qu’une passerelle et une voirie sont suffisamment distinctes.

Selon la procédure, ce choix a été transmis à la Section wallonne de la Commission royale de toponymie et de dialectologie “qui n’a pas notifié d’avis dans le délai imposé d’un mois”.

Le conseil communal a finalement validé ce lundi soir les trois noms proposés par le collège communal, sur abstention du PTB et d’Ecolo.

La conseillère Ecolo Dorothée Kohnen a en effet regretté que les noms retenus ne soient pas féminins, dans la poursuite du travail de féminisation des rues entamé par la Ville, “c’est une occasion manquée”, avec un risque de confusion pour les services de secours. Un avis partagé par le groupe PTB qui aurait préféré les noms féminins retenus par l’Administration que sont la socialiste Lucie Dejardin et la communiste Alice Adlere. “Gaston Onkelinx était bourgmestre de Seraing mais aussi ouvrier sidérurgiste. Le fait de nommer cette passerelle par le nom d’un ancien ouvrier est une symbolique importante, autant que la féminisation des voiries publiques”, a justifié la nouvelle bourgmestre Déborah Géradon.