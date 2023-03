Un véhicule qui circulait le long des quais de Meuse, à hauteur de Flémalle dans le sens Liège vers Flémalle, a en effet percuté un obstacle... et a fini sa course dans un hall omnisports. En l'occurrence, le hall omnisports Louis Melin, situé à l'entrée de la commune de Flémalle, au croisement du quai Destrée et de la rue du Passeur d'eau.

Si les circonstances exactes de l'accident doivent encore être établies, des témoins de la scène ont évoqué une voiture circulant sur le quai à une vitesse relativement élevée... bien plus que la limitation fixée à 90 km/h sur cet axe. Certains évoquent même la vitesse de 200 km/h...

Terrible accident. ©Steph Pictures

En arrivant à hauteur du rond-point, il a donc heurté le bord de ce dernier ce qui aurait provoqué le "décollage" ... et l'atterrissage dans le hall omnisports. Comme on peut le constater sur les premières images, le bord du rond-point aurait littéralement servi de tremplin, projetant le véhicule dans les airs à une vitesse impressionnante.

Les pompiers de Liège ont été prévenus et sont rapidement intervenus, afin de prendre en charge le conducteur, seul en cause est seul blessé. Un miracle lorsqu'on sait que des jeunes étaient en train de s'entraîner à cette heure... Le conducteur a quant à lui été sorti du véhicule avec un pronostic vital engagé.

Autre accident sur l'E 42

Peu avant ce fait, un autre accident s'est produit sur l'entité de Flémalle... aux conséquences moins graves toutefois puisque le conducteur ne serait que légèrement blessé. C'est en circulant sur l'autoroute E 42 à hauteur de Flémalle qu'un véhicule, une camionnette immatriculée en Pologne, n'aurait pas vu le camion signalant des travaux. Camion qu'il a embouti. Le conducteur a rapidement été pris en charge par les services de secours, une désincarcération a été nécessaire. Cet accident a provoqué d'importantes files sur l'E 42.

Sur l'E 42 à Flémalle. ©Steph Pictures