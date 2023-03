Le feu a pris dans l’appartement situé au sous-sol de l’église, dont beaucoup de fumée en sortait à l’arrivée des pompiers.

Les hommes du feu ont malheureusement retrouvé une personne décédée dans une des pièces dès leur arrivée sur les lieux. Il s'agit d'un homme âgé de 76 ans.

Deux animaux ont pu être sortis des décombres par les pompiers, un chat et un chien, qui ont été pris en charge par un vétérinaire VUSC appelé sur place. Les animaux ont été emmenés vers la clinique vétérinaire. Le chient est sain et sauf.

Le chat a été pris en charge par le vétérinaire dépêché sur place. ©Steph picture

Vers 18 h 30, l'intervention était terminée mais les pompiers étaient toujours sur place pour finir les déblais et la ventilation du bâtiment.

Le parquet de Liège a été avisé et les devoirs d’enquête sont en cours afin de déterminer les causes et circonstances exactes du drame. Un expert incendie descendra ce samedi sur site tandis que le corps sera analysé par le médecin légiste.

L’analyse des caméras du quartier, l’écoute des témoins, l’enquête de voisinage et la délimitation d’un périmètre de sécurité ont été réalisées, précise encore le parquet.