Le père de Sofian Kiyine après le grave accident de son fils à Flémalle: “Il est effondré à l’idée d’avoir pu blesser ou tuer des enfants”

C’est un papa effondré qui, tous les jours se rend à l’hôpital au chevet de son fils. Radouane Kiyine est le papa de Sofian, le joueur de football de l’OHL impliqué dans l’accident de Flémalle. “On ne comprend pas ce qui s’est passé. C’est incompréhensible. Sofian est un garçon gentil, calme. Ce n’est pas un Fangio de la route. Il ne se drogue pas et ne boit pratiquement jamais d’alcool”. D’ailleurs, au parquet de Liège, on confirme que le jeune homme est inconnu des autorités judiciaires et n’a donc pas le moindre antécédent, même en matière de roulage.