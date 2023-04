Contrôlé, un automobiliste wallon était même privé de monter sur un vélo… ou un cheval

La nuit de vendredi à samedi, les policiers ont contrôlé 50 véhicules sur Lincent, Hannut et Wasseiges. Six conducteurs conduisaient sous influence de l’alcool et ont été verbalisés. Deux avaient un taux compris entre 0,22 et 0,35 mg/l d’air alvéolaire expiré, avec une retenue du permis de conduire de trois heures. Quatre avaient un taux supérieur à 0,35 mg/l. On leur a retiré leur permis de conduire pendant six heures.

Les policiers ont remis ça la nuit suivante. Et là, ils ont opéré sur Braives, Burdinne et Héron. Ils ont travaillé avec le service de contrôle des taxes de la Région wallonne. Ils ont contrôlé 107 véhicules. Six conducteurs, conduisant sous influence d’alcool, ont été privés de leur permis de conduire pendant trois heures. Un pendant 6 heures. Un autre conducteur avait un taux supérieur à 0.65 mg/l d’air alvéolaire expiré. Soit trois fois la limite légale. Lui, c’est un retrait de permis de conduire de quinze jours qui l’a sanctionné.

Autre conduite sous influence, celle-là de drogues: un conducteur a été testé positif. Réaction: retrait du permis de conduire pour quinze jours, mais pas qu’une auto puisque ce retrait était couplé à une interdiction de conduire quoi que ce soit pendant douze heures, même un vélo… ou un cheval.

Et le service public des taxes ? Il a contrôlé 110 véhicules. Quatorze conducteurs n’étaient pas en règle. Le montant total des taxes impayées (taxe de circulation ou de mise en circulation) s’élevait à plus de 5 300 € ; 2 600 € ont été payés sur place par carte bancaire.