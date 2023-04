L’OPRL enregistre +35 % de fréquentation de sa salle Philharmonique

Un vent d’Europe centrale

La nouvelle saison 2023-2024 “Une odyssée musicale” invite au voyage ; une aventure musicale toujours plus diversifiée, cosmopolite et audacieuse avec “pour héros l’Orchestre”. Un voyage équilibré au travers de quatre séries que sont cinq concerts incontournables (prestige), les “Grands classiques”, cinq concerts “OPRL +” qui mêlent la musique à d’autres univers artistiques ou musicaux (cinéma, danse, électro…), et cinq concerts “Chez Gergely” “qui présentent les œuvres qui me sont chères”, a commenté le directeur musical. “Cette année, on va continuer le voyage vers l’Europe centrale qui a déjà commencé en 2019”, avec des élans romantiques. “On va aussi voyager en Europe du nord”. Il y a aura toujours le concert de Noël et le traditionnel concert du nouvel an, ainsi que la série “Découverte”, destinée à des publics différents, de 3 à 77 ans, “qui représente 50 % de notre travail”, avec Symphokids, L’Orchestre à la portée des enfants, Music Factory…

Parmi les péripéties on retrouve Dohnanyi et Liszt, Brahms, Malhler, Richard Strauss, Chostakovitch, ou encore Debussy qui valoriseront l’Orchestre, mais aussi Les planètes de Holst, Shéhérazade de Rimski-Korsakov, West Side Story de Bernstein, Mozart, Sibelius, Wagner, ou encore Duke Ellington.

Avec cette nouvelle programmation voulue de qualité et exigeante, l’OPRL prend un caractère toujours plus institutionnel, et poursuit vers l’excellence avec “un ancrage liégeois, ouvert sur le monde”. À noter que l’OPRL prévoit de refaire sa billetterie et son bar cet été “pour mieux accueillir le public”.

Plus d’informations et réservations sur le site de l’OPRL.