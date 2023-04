”Private Views” : 21 collections privées d’art contemporain réunies à La Boverie

Réunir en un seul lieu, 21 collections privées d’art contemporain issues de Liégeois, d’œuvres d’artistes liégeois, belges et internationaux, dans un dialogue avec des œuvres méticuleusement choisies de la collection permanente ; tel est le projet unique imaginé et scénographié par le liégeois Yves Randaxhe, historien de l’art et commissaire de l’exposition. “Les œuvres ne sont pas présentées par collection, mais comme un tout, une part singulière d’un héritage collectif”, souligne-t-il. Dix peintures anciennes choisies dans la collection permanente du musée constituent, au fil de l’exposition, l’ouverture de nouveau “chapitres”, conversant selon un thème qui les réunit avec une centaine d’œuvres contemporaines. Autrement dit, un dialogue entre l’ancien et le contemporain, le passé et le présent. Ainsi, l’œuvre de Lambert Lombard (Saint Paul et saint Denis devant l’autel du Dieu inconnu, vers 1530) vient dialoguer avec le crayon sur papier de Sol Lewitt (10 000 lines three inches long within a seven inch square, 1973) au travers du concept géométrique, de la perspective linéaire…