Awans : Avis favorable conditionnel du collège pour le parc PME de Zabra à Hognoul

Voici trente ans que le terrain agricole, enclavé entre le Roua Shopping Center, Ikea et l’autoroute, fait l’objet de nombreux projets par des promoteurs privés, mais toujours avortés car ceux-ci ne correspondaient pas au règlement d’urbanisme. Mais cette fois, il se pourrait bien que le projet proposé par Zabra soit concluant.

La société immobilière, qui collabore avec la commune et son ADL, projette d’ériger un parc d’activités économiques à destination des petites entreprises et artisans, leur mettant à disposition une cellule de 240 m2, modulable selon les besoins. “Il y a une demande de plus en plus importante d’acteurs économiques pour acquérir de tels espaces”, explique un représentant de Zabra. “Nous vendons à l’état brut, avec évacuation d’eau et électricité, et les entreprises aménagent l’intérieur comme bon leur semble”.

Concrètement, le parc contiendra 16 000 m2 de locaux PME (ateliers, espace de stockage…) et 2 500 m2 de bureaux (rez + 2) pour petites entreprises (électricien, chauffagiste, couvreur, menuisier, prothésiste dentaire…). “Ainsi, une petite entreprise pourrait avoir son bureau pour 5 à 6 personnes et disposer d’un atelier à côté pour du stockage ou de la manutention”, précise notre interlocuteur.

Enfin, le projet prévoit un parc communal de 1500 m2, offert en charge d’urbanisme, “dans lequel on retrouvera une plaine de jeux, un terrain multisport, une agora et plaine dédiée aux jeux de balle”, situé entre le Roua Shopping Center et le parc PME. “Nous avons déjà réalisé trois études mobilité et de faisabilité qui montrent que les heures d’arrivées des travailleurs seront différentes de celles des clients des commerces. Ce sera des flux croisés”, rassure Zabra.

Le collège communal a remis ce jeudi après-midi son avis favorable conditionnel au projet. Le dossier doit encore passer sur le bureau de fonctionnaire délégué qui aura 30 jours pour remettre un avis, avant l’avis définitif de l’administration communale qui octroiera ou non le permis.