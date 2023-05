Poursuivi par la police, un jeune Liégeois percute une façade en scooter: il est grièvement blessé

Mais, selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur ne l’a pas entendu de cette oreille. Non seulement il ne s’est pas arrêté, mais il a roulé de manière encore plus imprudente. Et ce qui devait arriver, malheureusement arriva.

Le jeune Liégeois a perdu le contrôle de son deux-roues et a percuté une façade de plein jouet.

Grièvement blessé, il a été pris en charge par les services de secours et a été transporté à l” hôpital. Là, les médecins ont estimé que les jours du jeune homme étaient en danger.

Le parquet de Liège a été prévenu et a fait procéder aux vérifications et contrôles d’usage.