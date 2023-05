Incendie dans les Hautes Fagnes: l'est du parc inaccessible aux promeneurs

Cela ne signifie pas pour autant que l'accès est interdit aux visiteurs sur l'ensemble du secteur des Hautes Fagnes. C'est l'est de la région qui est principalement concerné. Ailleurs, il est encore possible de se promener, mais il est indispensable de rester sur les sentiers balisés. Le SPW rappelle également qu'il est interdit de faire du feu et de fumer en forêt.