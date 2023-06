Doit-on encore prévoir 30.000 logements en périphérie liégeoise ?

Au regard de l’évolution démographique liégeoise… stagnante, depuis plus de 10 ans, la question de cet objectif affiché au sein de l’arrondissement liégeois – la création de 15.000 logements à Liège, 15.000 en périphérie directe et 15.000 en périphérie plus éloignée – se pose inexorablement. Pour le bourgmestre de Liège Willy Demeyer néanmoins, l’augmentation de l’offre de logements à Liège, n’est pas à remettre en question. Pour le logement en périphérie… c’est une autre affaire. “Je suis en effet optimiste pour le logement au centre”, indiquait-il ce jeudi. “Car la vie en ville, à proximité des services, va inévitablement s’imposer”. Le mayeur liégeois croit en une ville résiliente, arme contre le réchauffement climatique. “Développer une villa 4 façades en périphérie est un métier… travailler à construire un centre-ville qui coûte moins cher pour la collectivité en est un autre. Est-ce que nous devons encore avoir cet objectif de 15.000 nouveaux logements à Liège ? Oui. Mais doit-on par contre encore envisager 30.000 logements en périphérie ? Des logements qui vont provoquer des inondations dans les vallées ?”. Poser la question, c’est sans doute y répondre.