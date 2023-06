Sofian Kiyine ne se souvient pas de son spectaculaire accident à Flémalle : “J’ai vu les images et devant mon ordi, j’ai pleuré”

Un accident spectaculaire, dont le principal intéressé… ne se souvient pas. Dans une interview au Soir, il confie qu’il s’est évanoui au volant de sa voiture, avant que celle-ci fasse sa terrible envolée. Sofian Kiyine sortait d’un restaurant avec des amis et rentrait chez ses parents, après avoir bu “deux gins, peut-être trois […] mais pas plus, car (il) consomme très peu d’alcool”. Un chemin qu’il connaît par coeur. “Sans m’en rendre compte et pour une raison que même les médecins n’expliquent pas avec précision après examens, je fais un début de malaise. Mais impossible de me ranger le long des quais. Soudain, sans que je puisse soupçonner la suite, c’est le trou noir”, raconte le footballeur liégeois. Il ne s’est réveillé que dans sa chambre d’hôpital et n’a découvert les vidéos de son accident que deux semaines plus tard, une fois rentré chez lui. Et ce fut le choc pour lui : “J’ai revu les images sur mon ordinateur […] Il fallait que je mette des images sur ce que j’avais l’impression de ne pas avoir vécu. J’étais abasourdi […] Aujourd’hui encore, je me demande comment je suis arrivé là. Devant mon ordi, j’ai pleuré. Jusqu’à en vomir”.

Kiyine, qui a été écarté par son club, compte maintenant sur la justice pour établir les faits (l’affaire devrait être tranchée à la rentrée). OHL va le réintégrer à son effectif, a annoncé vendredi le CEO du club, Peter Willems, au cours d’une conférence conjointe avec l’institut de sécurité routière Vias.