Photovoltaïque : "Je vais perdre des milliers d’euros et mon électroménager va être endommagé"

"Moi et mes voisins, on ne consomme pas toute l’électricité qu’on produit. On la remet donc en partie sur le réseau, explique-t-il. Mais comme il n’arrive pas à tout absorber, la production de nos panneaux solaires est coupée."

Les problèmes ont commencé en août 2022. "Au début, c’était une fois de temps en temps. Ça allait encore. Mais depuis le retour des beaux jours, ça arrive tout le temps."

Il passe donc d’une situation dans laquelle il était plus qu’autonome en électricité (puisqu’il en remettait sur le réseau) à une situation dans laquelle il doit acheter de l’électricité du réseau puisque ses panneaux solaires sont régulièrement "en panne".

Bref, Pierre Delatte se retrouve dans une situation pour le moins fâcheuse et, selon ses calculs, il devrait perdre plusieurs milliers d’euros. "Et en plus, le voltage aux prises est beaucoup trop élevé. Aujourd’hui (NDLR: mercredi), il était de 269 et normalement, il devrait être de 230." Résultat des courses: "J’ai régulièrement des ampoules qui grillent et l’électroménager va être endommagé".

Et en attendant, Resa, le gestionnaire de réseau, tarde à intervenir. "Je les ai contactés plusieurs fois, la première le 9 mai, et à chaque fois on me répond que ma demande est enregistrée et qu’on va intervenir. Mais je n’ai toujours rien vu venir. Je prendrai un avocat si la situation n’évolue pas."

Un compteur pour analyser la situation

Mais normalement, Pierre Delatte ne devrait plus attendre trop longtemps. "On interviendra la semaine prochaine, avance Charlotte Quevedo, attachée de presse de Resa. Vu le nombre de demandes, on essaie de regrouper les interventions par rue. Ce qui explique certains délais d’attente."

Et la semaine prochaine, "on interviendra au niveau de la cabine suitée près de chez Monsieur Delatte. On lui proposera également à l’installation d’un compteur sophistiqué qui permettra d’analyser la situation au niveau de son domicile".

Et en fonction des résultats fournis par le compteur, les différentes actions possibles seront envisagées. "On pourra par exemple rééquilibrer les phases." Et si ce n’est pas suffisant, Resa investira au niveau du réseau. "C’est certain qu’on va devoir l’adapter à certains endroits. À la base, il avait été conçu pour distribuer de l’électricité, pas pour en recevoir."