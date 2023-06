Grosses tensions après l’agression raciste visant un jeune à Huy : "J’en appelle à la raison des parents"

Sur la vidéo, on peut voir le jeune homme qui a le visage en sang et on entend distinctement les agresseurs le traiter de "vieux singe", tout en lui demandant d’où il vient et s’il "en veut plus" ! Une vidéo particulièrement violente aux relents racistes qui a énormément suscité de réactions. En effet, plus de 36 000 personnes ont "liké" la publication et plus de 1 500 personnes l’ont commentée.

Appels à la vengeance

Si quelques-uns soutiennent la victime et proposent de mettre sur pied une manifestation pour dénoncer les faits, beaucoup en appellent à la vengeance. "On n’a pas besoin de vos manifs inutiles. La vengeance c’est par le sang", écrit un intervenant. "Ces gens ne se gênent pas pour faire preuve d’extrême violence à notre égard alors on réglera ça par le sang", intervient un autre. D’autres souhaitent du mal aux auteurs des faits. "J’espère de tout mon cœur, qu’ils vont se faire attraper (et pas que par la police)."

C’est dans ce climat tendu que certains ont décidé d’identifier les auteurs présumés de l’agression. "Pourquoi personne n’identifie ces mecs courageux ? Histoire qu’on discute un peu", demande l’un des intervenants sur la publication de Guy Ngea. Il n’en fallait pas plus pour que des photos de trois personnes soient publiées sur Instagram. Certains ont alors proposé de réaliser ce qui s’apparente à une expédition punitive dans les rues hutoises.

Enquête en cours et policiers vigilants

Les autorités ont décidé de prendre des mesures préventives pour assurer la sécurité publique. "Il faut rester très prudent, insiste le commissaire divisionnaire Jean-Marie Dradin, à la tête de la police de Huy. L’enquête est en cours pour déterminer les rôles de chacun."

Des déclarations plus ou moins belliqueuses ont été relevées depuis une semaine sur les réseaux sociaux. "Des informations nous sont parvenues concernant le fait qu’il pourrait y avoir des échauffourées du côté de la Grand-Place de Huy. Nous avons forcément réévalué les moyens avec une présence permanente de policiers. Cela a fonctionné car nous n’avons pas eu de problème notable."

Troubles à Ampsin

Les zones de police voisines ont également été informées et prêtent renfort à la police de Huy pour assurer la sécurité des citoyens. Il y a toutefois eu des différends entre Amay et Huy. Ce week-end, des troubles ont ainsi eu lieu à Ampsin et ont impliqué des personnes qui pourraient avoir eu un rôle dans les faits qui se sont déroulés le 9 juin à Huy. "Il pourrait y avoir un lien, mais l’enquête devra le déterminer" commente le chef de corps de la police hutoise.

Appel au calme

La police reste vigilante. Des patrouilles permanentes sont mises en place pour éviter les tensions. "Si les personnes ont des choses à dire pour faire avancer l’enquête, qu’elles se rendent dans un service de police. C’est de cette manière que l’on ira vers l’apaisement." Les autorités tiennent évidemment à l’œil ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux. "Personne n’a à y gagner dans des règlements de compte, sans compter les risques de blessures ou pire. Les personnes qui participent seront poursuivies, assure le commissaire divisionnaire qui appelle au calme. Il s’agit de personnes jeunes. J’en appelle à la raison des parents qui doivent conscientiser leurs enfants pour qu’ils ne s’engagent pas dans la voie de la violence."