Le B3 de la Province de Liège a fière allure dans le quartier Bavière

Le nom “B3”, fait référence au site de Bavière qui l’accueille, un “troisième lieu” accessible à tous, qui repose sur trois pôles, trois activités dédiées à la lecture, à la créativité et au numérique sur un espace de 15 000 m2 au total, à savoir le Centre de Ressources, l’Exploratoire des possibles, et la pépinière d’entreprises. L’entrée principale ouvre sur une vaste Agora qui donne le ton. Ce lieu central connecte et rend visible les différents pôles qu’héberge le bâtiment. “On a voulu une transversalité des espaces, une grande transparence de façon à les connecter physiquement et visuellement”, explique Bénédicte Dochain, directrice du Centre de Ressources. “C’est ici aussi, aux bornes, que chacun pourra emprunter ou retourner les livres”. Le rez-de-chaussée dispose, outre d’un accueil, d’une scène de spectacle polyvalente de 160 places (La Scène), une brasserie, et une salle d’exposition de 150 m2.

Le B3 à l'espace Bavière accueille désormais les Chiroux. Le B3 est organisé en trois espaces : les ressources, l'exploratoire des possibles et une pépinière d'entreprises. ©MICHEL TONNEAU

Une bibliothèque

À l’étage, sur un espace de 8000 m2, le Centre de Ressources, qui n’est autre que le nouveau nom donné à l’ancienne bibliothèque des Chiroux qui y a déposé ses collections il y a plusieurs mois, rassemble 600 000 documents multimédias dont 400 000 livres, 25 000 BD, 100 000 CD, DVD, et disques vinyles. Les collections sont divisées en plusieurs pôles : enfants, adolescents, littérature et BD, musique et cinéma, arts, forum d’actualités… “Tout le monde peut entrer, l’accès est libre”, souligne la directrice. Seule une carte de 6 euros par an sera demandée dès 18 ans pour l’emprunt d’un document. Si l’ancienne bibliothèque des Chiroux accueillait 1 000 personnes par jour, “on espère ici atteindre une fréquentation de 1500 personnes”, et dépasser le nombre d’abonnés de 20 000 personnes.

Le centre de ressources du B3 ©MICHEL TONNEAU

Place pour la créativité

Toujours à l’étage, dans l’autre aile, un espace de 800 m2 est consacré à la pépinière d’entreprises avec espace de coworking, bureaux… Un incubateur (ouverture en juillet) pouvant accueillir un maximum de 30 entreprises culturelles et créatives en phase de démarrage ou en début d’activité, “qui ne sont pas encore viables”, que ce soit dans le domaine de l’écriture, la scène, la danse, le numérique, le gaming…

La pépinière d'entreprises du B3 ©MICHEL TONNEAU

Enfin, l’Exploratoire des possibles, espace de 800 m2 dédié à la créativité à l’aide des outils numériques et de réalité augmentée, est ouvert aux créatifs de tous horizons. Il est composé d’un FabLab avec imprimantes 3D, d’un espace digital avec possibilité (sur réservation) de tester de vieux jeux vidéo ainsi que la réalité augmentée, d’ateliers mutualisés et d’espaces de travail, en attendant l’ouverture d’un Musiclab, prévue pour 2024.

Le Fablab de l'Exploratoire des possibles du B3 ©MICHEL TONNEAU

Outre ces trois pôles, on retrouve une salle de travail pour les étudiants, des espaces de repos, d’échange, de jeux (consoles et jeux de plateau mis à disposition gratuitement)…“L’idée est que les Liégeois passent du temps dans ce bâtiment”, accessible aux PMR. Le bâtiment offre confort et sérénité pour ses activités, favorisés par ses nombreuses terrasses, son aménagement intérieur chaleureux en bois, ou encore sa double peau extérieure en zinc perforé faisant office de pare-soleil…

Rappelons que la construction et l’aménagement du B3 représentent un investissement de 50 millions d’euros, financé par la Province de Liège à concurrence de 25 millions, avec le soutien du Feder et de la Wallonie.

Le Centre de ressources héberge un espace libre pour jouer aux jeux de plateau. ©MICHEL TONNEAU

L'espace gaming du Centre de ressources du B3 ©MICHEL TONNEAU

Une inauguration festive

Le B3 ouvre ses portes au public le samedi 24 juin de 10h à 18h lors d’une journée découverte festive et familiale. Une ouverture qui coïncide avec l’arrivée de l’été et la possibilité, pour le public, de découvrir librement les lieux mais également la programmation diversifiée concoctée par la Province et son service Culture : visite guidée de “l’envers du décor”, heure du conte pour petits et grands, démonstrations d’artisans, animations BD, diffusion de courts-métrages, découverte du Falab…

La veille de l’ouverture, le vendredi 23 juin, à l’occasion des Fêtes de la musique, de nombreux artistes se produiront sur l’esplanade (Académie Ardente, Dha Khan, Rori, Sharko, Tukan…).

Dès le lundi 26 juin, la bibliothèque sera ouverte selon l’horaire d’été, consultable sur le nouveau site internet www.provincedeliege.be/b3.

Pour le retour des livres, trois bornes sont disponibles dans l’Agora, et une borne extérieure 24/24, 7/7. Pour l’emprunt, des bornes sont également disponibles dans l’Agora et les différentes sections de la bibliothèque.

Dès le 6 juillet, huit concerts (jazz, pop rock, classique) sont déjà programmés à La Scène du B3, chaque jeudi soir de l’été.

Le B3 sera accessible tout l’été de 14h à 18h du lundi au vendredi, et de 10h à 13h le samedi, et à partir du 1er septembre de 10h à 19h en semaine, et de 10h à 17h le samedi.